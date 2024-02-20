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Шемигон Андрей Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шемигон Федор Алексеевич

Мать: Шемигон Пелагея Ефремовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шемигон Павел Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1844
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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