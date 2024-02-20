Шемигон Андрей Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1822
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1844
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука