Аржанухин Алексей Иванович
Место рожденияСело Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Дата рождения03.03.1902
Дата смерти14.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902
Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич
Мать: Анна
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Аржанухин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Камышова Пелагея Васильевна
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: Аржанухина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Камышова Пелагея Васильевна
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1962
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово