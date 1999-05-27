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Аржанухин Алексей Иванович

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

03.03.1902

Дата смерти

14.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902

Отец: Аржанухин Иван Леонтиевич

Мать: Анна

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Аржанухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Камышова Пелагея Васильевна

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: Аржанухина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Камышова Пелагея Васильевна

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камышова Пелагея Васильевна

Смерть
14.02.1962
Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово
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