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Толстой Фёдор Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

27.12.1758

Дата смерти

11.04.1849

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

1727 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1758

Отец: Толстой Андрей Иванович

Мать: Толстая Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
1821

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, тайный советник
Смерть
11.04.1849
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская Лавра
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