Толстой Фёдор Андреевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения27.12.1758
Дата смерти11.04.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1758
Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
1821
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, тайный советник
Смерть
11.04.1849
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская Лавра