Макушева Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушева Фекла Ивановна

Макушева Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

18.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Макушев Иван Иванович

Мать: Макушева Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Черномордик Галина Федотовна

Отец ребёнка: Макушев Федот Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макушева Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляндина Раиса Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бышина Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Леонид Федотович

Отец ребёнка: Макушев Федот Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Николай Федотович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушев Федот Николаевич

Смерть
18.11.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close