Макушева Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1909
Дата смерти18.11.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Макушев Иван Иванович
Мать: Макушева Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Черномордик Галина Федотовна
Отец ребёнка: Макушев Федот Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макушева Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляндина Раиса Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бышина Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макушев Федот Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макушев Николай Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1995