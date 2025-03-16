Орлов Алексей Васильевич
мужской, родился До 1867
умер До 28.05.1867 ст.
Дети
Овсянникова (Орлова) Варвара Алексеевна1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Овсянникова (Орлова) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 28.05.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LS5P?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru