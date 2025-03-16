Орлов Алексей Васильевич До 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Орлов Алексей Васильевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 1867

умер До 28.05.1867 ст.

Дети
Овсянникова (Орлова) Варвара Алексеевна1850 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LS5P?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Овсянникова (Орлова) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LS5P?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
До 28.05.1867 ст.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LS5P?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

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