(Панова) Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панова) Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Орлова (Панова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Панова) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Космодемьянский Потапий Михайлов

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Панова) Олимпиада Михайлова

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

Рождение ребёнка
04.12.1827

Дочь: (Панова) Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Панов Валерий Михайлов

Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров

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