(Панова) Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Орлова (Панова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Панова) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Космодемьянский Потапий Михайлов
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Панова) Олимпиада Михайлова
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
04.12.1827
Дочь: (Панова) Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Панов Михаил Федоров