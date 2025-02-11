Горбунов Андрей Потапович
мужской, родился 26.11.1847, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 04.03.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМаксаков Потап Кузьмич1827 г.р.
МатьМаксакова (Фролова) Софья Абрамовна1827 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Горбунова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Дочь: (Горбунова) Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Дочь: Гущина (Гарбунова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Дочь: (Горбунова) Васса Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Сын: Горбунов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Сын: Горбунов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Дочь: (Горбунова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна
Дочь: (Горбунова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна