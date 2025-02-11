Горбунов Андрей Потапович 26.11.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунов Андрей Потапович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.11.1847, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 04.03.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Максаков Потап Кузьмич1827 г.р.
Мать
Максакова (Фролова) Софья Абрамовна1827 г.р.
Супруги
Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна11.10.1862 г.р.
Дети
(Горбунова) Пелагея Андреевна02.10.1882 г.р.
(Горбунова) Матрёна Андреевна04.11.1883 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1847

Отец: Максаков Потап Кузьмич

Мать: Максакова (Фролова) Софья Абрамовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
26.01.1881

Жена: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: (Горбунова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: (Горбунова) Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.12.1884

Дочь: Гущина (Гарбунова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.08.1887

Дочь: (Горбунова) Васса Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.02.1891

Сын: Горбунов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Горбунов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.08.1896

Дочь: (Горбунова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.07.1901

Сын: Горбунов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: (Горбунова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Горбунова (Шмелёва) Пераскева Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
04.03.1915
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.