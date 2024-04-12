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Фита Кирилл Саввич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1770

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Фита Савелий /Савва/

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фита Илья Кириллович

Мать ребёнка: Фита Кириакия

Бракосочетание
До 1798

Жена: Фита Кириакия

Рождение ребёнка
1805

Сын: Фита Петр Кириллович

Мать ребёнка: Фита Кириакия

Смерть
1828
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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