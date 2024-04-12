Фита Кирилл Саввич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Фита Савелий /Савва/
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фита Илья Кириллович
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Бракосочетание
До 1798
Жена: Фита Кириакия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фита Петр Кириллович
Мать ребёнка: Фита Кириакия
Смерть
1828
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно