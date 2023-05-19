Козырев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Козырев Иван Петрович
Мать: Козырева Любовь Матвеева
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Матрона
Татарковской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарковской волости
Смерть
Неизвестно