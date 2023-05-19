Козырев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Козырев Иван Петрович

Мать: Козырева Любовь Матвеева

Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Матрона

Татарковской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарковской волости
Смерть
Неизвестно
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