Добротворский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротворский Иван Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл.

Дата рождения

22.06.1832

Дата смерти

19.09.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл.
Место жительства
По 1852
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1852 по 1865
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1868 по 1883
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.09.1883
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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