Добротворский Иван Михайлович
Место рожденияНижегородская обл.
Дата рождения22.06.1832
Дата смерти19.09.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл.
Место жительства
По 1852
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1852 по 1865
Место жительства
С 1868 по 1883
Смерть
19.09.1883