Папуша Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
?.07.1902
Дочь: Папуша Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Папуша Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Дочь: Папуша Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович
Смерть
Неизвестно