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Папуша Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.

Сын: Папуша Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.07.1902

Дочь: Папуша Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Папуша Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Папуша Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Дочь: Папуша Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Папуша Алексей Сазонович

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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