Толстухин Владимир Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстухин Владимир Самсонович

Толстухин Владимир Самсонович

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
подъесаул
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1902

Сын: Толстухин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Сын: Толстухин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Толстухин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1910
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.