Толстухин Владимир Самсонович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подъесаул
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1902
Сын: Толстухин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907
Сын: Толстухин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Толстухин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1910
Смерть
Неизвестно