Давыденков Данила Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденков Данила Тимофеевич

Место рождения

Коломыцево, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1768 и 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: Давыденков Тимофей Демьянович

Мать: не указана

Коломыцево, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Прасковья Артамоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Сын: Давыденков Георгий Данилович

Мать ребёнка: Давыденкова Прасковья Артамоновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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