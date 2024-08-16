Давыденков Данила Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: Давыденков Тимофей Демьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Сын: Давыденков Георгий Данилович
Мать ребёнка: Давыденкова Прасковья Артамоновна
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно