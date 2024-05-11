Кравцова (Долгополова) Валентина Ивановна
Место рожденияТамбовская область, Шехманский р-он, с.Озерки
Дата рождения1922
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравцов Матвей
Рождение ребёнка
01.06.1945
Сын: Кравцов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Кравцов Матвей
Озёрки, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1987