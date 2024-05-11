Кравцова (Долгополова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Долгополова) Валентина Ивановна

Место рождения

Тамбовская область, Шехманский р-он, с.Озерки

Дата рождения

1922

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Кравцов Матвей

Рождение ребёнка
01.06.1945

Сын: Кравцов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Кравцов Матвей

Озёрки, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1987

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