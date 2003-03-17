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Гомонов Сергей Григорьевич

Место рождения

с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

17.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: Гомонов Григорий Дмитриевич

Мать: Гомонова (Бубрешова) Арина

Рождение ребёнка
15.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
30.09.1958

Сын: Гоманов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна

Смерть
17.03.2003

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