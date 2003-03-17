Гомонов Сергей Григорьевич
Место рожденияс.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Дата рождения04.11.1928
Дата смерти17.03.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Рождение ребёнка
15.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.09.1958
Сын: Гоманов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна
Смерть
17.03.2003