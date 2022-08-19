Соснова (Белякова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснова (Белякова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1964

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1964

Отец: Беляков Иван Владимирович

Мать: не указана

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