Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1778
Муж: Стефан Давидов
Рождение ребёнка
14.10.1783
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Давидов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ефим Степанов
Отец ребёнка: Стефан Давидов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдотия Степанова
Отец ребёнка: Стефан Давидов
Смерть
Неизвестно