Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1778

Муж: Стефан Давидов

Рождение ребёнка
14.10.1783

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Давидов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ефим Степанов

Отец ребёнка: Стефан Давидов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдотия Степанова

Отец ребёнка: Стефан Давидов

Смерть
Неизвестно
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