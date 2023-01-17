Меркушева (Яковенко) Антонина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиМежду 1942 и 1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
23.07.1917
Рождение ребёнка
18.05.1918
Сын: Меркушев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Меркушев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Меркушев Леонид Федорович
Отец ребёнка: Меркушев Федор Петрович
Смерть
Между 1942 и 1945
Причина смерти: Болезнь