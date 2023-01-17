Меркушева (Яковенко) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Яковенко) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Между 1942 и 1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Яковенко Дмитрий Андреевич

Мать: Яковенко Марфа Ананьевна

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.07.1917

Муж: Меркушев Федор Петрович

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Меркушев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Меркушев Федор Петрович

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Меркушев Леонид Федорович

Отец ребёнка: Меркушев Федор Петрович

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Между 1942 и 1945
Причина смерти: Болезнь
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