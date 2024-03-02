Гончар Иван Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти29.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гончар Влас Прокопьевич
Мать: Гончар Ольга Денисовна
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Гончар Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончар Василий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
29.12.1977