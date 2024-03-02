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Гончар Иван Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гончар Влас Прокопьевич

Мать: Гончар Ольга Денисовна

Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Гончар Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
29.12.1977
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