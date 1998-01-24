Бурдаков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдаков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1941

Дата смерти

24.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1968

Дочь: Митчишнина (Бурдакова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.10.1973

Сын: Бурдаков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна

Смерть
24.01.1998

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