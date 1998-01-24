Бурдаков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1941
Дата смерти24.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1968
Дочь: Митчишнина (Бурдакова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.10.1973
Сын: Бурдаков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна
Смерть
24.01.1998