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Рыжеволов Алексей Егорович

Место рождения

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

01.04.1953

Дата смерти

22.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953

Отец: Рыжеволов Егор Трофимович

Мать: Рыжеволова Мария

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
1974

Жена: Трухина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1975

Дочь: Швец Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Трухина Любовь Ивановна

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1975

Дочь: Солодченко Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Трухина Любовь Ивановна

Развод
1978

Жена: Трухина Любовь Ивановна

Смерть
22.07.2023
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