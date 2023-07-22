Рыжеволов Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения01.04.1953
Дата смерти22.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953
Отец: Рыжеволов Егор Трофимович
Мать: Рыжеволова Мария
Бракосочетание
1974
Жена: Трухина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1975
Дочь: Швец Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Трухина Любовь Ивановна
Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1975
Дочь: Солодченко Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Трухина Любовь Ивановна
Развод
1978
Жена: Трухина Любовь Ивановна
Смерть
22.07.2023