Утинская Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Сенин Илья Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донцова Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утинский Александр Тихонович
Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Утинская Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович
Смерть
2009