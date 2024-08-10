Утинская Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утинская Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сенин Илья Фомич

Мать: Сенина Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утинский Александр Тихонович

Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Утинская Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Утинский Тихон Павлович

Смерть
2009

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