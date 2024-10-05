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Павлов Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1839

Дата смерти

24.?.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839

Отец: Павел Яковлевич

Мать: Рагузина Степанида Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Павлов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Павлов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.?.1904

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