Павлов Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1839
Дата смерти24.?.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839
Отец: Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1863
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.?.1904