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Ситников Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1936

Дата смерти

21.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936

Отец: Ситников Александр Матвеевич

Мать: Ситникова (Игнатьева) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
02.12.1962

Дочь: Тришкина Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Ситникова (Кузнецова) Татьяна Иванова

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1964

Дочь: Ситникова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Ситникова (Кузнецова) Татьяна Иванова

Смерть
21.08.2021

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