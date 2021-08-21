Ситников Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1936
Дата смерти21.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936
Рождение ребёнка
02.12.1962
Дочь: Тришкина Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Ситникова (Кузнецова) Татьяна Иванова
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1964
Дочь: Ситникова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Ситникова (Кузнецова) Татьяна Иванова
Смерть
21.08.2021