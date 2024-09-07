Савоськин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савоськин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоськина Анастасия Петровна
Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.11.1942
Тверь, город Тверь, Тверская область
старший сержант,396 сп, 135 сд, погиб в бою, Твер-ская обл., Оленинский р-н, д. Первомайская.