Савоськин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоськин Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савоськин Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоськина Анастасия Петровна

Журавинка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.11.1942
Тверь, город Тверь, Тверская область
старший сержант,396 сп, 135 сд, погиб в бою, Твер-ская обл., Оленинский р-н, д. Первомайская.

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