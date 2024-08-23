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Борзова Анисья Иоанновна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Борзова) Варвара Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Борзова) Марья Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Борзова) Зиновья Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна

Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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