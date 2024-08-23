Борзова Анисья Иоанновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Борзова) Варвара Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Борзова) Марья Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Борзова) Зиновья Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна
Отец ребёнка: Борзов Иоанн Иоаннович
Смерть
Неизвестно