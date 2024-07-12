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Войтехович Николай Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

17.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Войтехович Емельян Лукич

Мать: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтехович Николай Николаевич

Мать ребёнка: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.03.1967

Дочь: Мицевич (Войтехович) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

Литва, Узденский район, Минская область
Смерть
17.11.1989
Бракосочетание
14.01.1996

Жена: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

Могильно, Узденский район, Минская область

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