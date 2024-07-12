Войтехович Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти17.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтехович Николай Николаевич
Мать ребёнка: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна
Рождение ребёнка
08.03.1967
Дочь: Мицевич (Войтехович) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна
Смерть
17.11.1989
Бракосочетание
14.01.1996
Могильно, Узденский район, Минская область