Боталова Екатерина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1887
Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись 109
Смерть
Неизвестно