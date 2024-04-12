Боталова Екатерина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Екатерина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Андрей Иванович

Место жительства
1887
Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись 109
Смерть
Неизвестно

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