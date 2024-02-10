Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно