Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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