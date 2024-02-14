Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1919
Дата смерти14.08.1953
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Абсалямов Галяутдин
Мать: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
28.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)
Мать ребёнка: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Абсалямова) Марьям Сахаутдиновна
Мать ребёнка: Абсалямова (Юсупова) Зугра Закировна
Смерть
14.08.1953
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно