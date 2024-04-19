Блинников Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Блинников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Блинников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
25.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна
Смерть
Неизвестно