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Блинников Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892

Отец: Блинников Георгий Васильевич

Мать: Блинникова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Блинников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Блинников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
25.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Татьяна Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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