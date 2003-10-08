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Тимофеев Никита Сергеевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2003

Отец: Тимофеев Сергей Юрьевич

Мать: Шабунина Ольга Анатольевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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