Коваль Гаврила Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Коваль Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Коваль Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Марья Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1803