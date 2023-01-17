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Коваль Гаврила Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Коваль Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Коваль Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Коваль Евмен Гаврилов

Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Коваль Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Коваль Марья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Марья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1803
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