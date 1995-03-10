Ваганова (Сосновских) Клавдия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1904
Дата смерти10.03.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1904
Бракосочетание
23.04.1923
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1930
Дочь: Сергеева Нина Игнатьевна
Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сосновских Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич
Рождение ребёнка
18.01.1940
Дочь: Сергеева Тамара Игнатьевна
Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич
Смерть
10.03.1995