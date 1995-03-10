Ваганова (Сосновских) Клавдия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Сосновских) Клавдия Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1904

Дата смерти

10.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1904

Отец: Сосновских Евграф Иванович

Мать: Сосновских Текуса Степановна

Бракосочетание
23.04.1923

Муж: Ваганов Игнатий Артемьевич

Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1930

Дочь: Сергеева Нина Игнатьевна

Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сосновских Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич

Рождение ребёнка
18.01.1940

Дочь: Сергеева Тамара Игнатьевна

Отец ребёнка: Ваганов Игнатий Артемьевич

Смерть
10.03.1995
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