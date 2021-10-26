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Балакин Лев Георгиевич
Балакин Лев Георгиевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2021
Пол
Мужской
Отец
Балакин Георгий Андреевич
1988 г.р.
Мать
Балакина (Максимова) Светлана Валерьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2021
Отец:
Балакин Георгий Андреевич
Мать:
Балакина Светлана Валерьевна
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