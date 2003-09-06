Летунова (Касьянова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1941
Дата смерти06.09.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941
Рождение ребёнка
26.05.1969
Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
06.09.2003