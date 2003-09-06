Летунова (Касьянова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летунова (Касьянова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1941

Дата смерти

06.09.2003

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941

Отец: Касьянов Александр Иванович

Мать: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летунов Петр Игнатьевич

Малослободка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летунов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летунов Петр Игнатьевич

Смерть
06.09.2003
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