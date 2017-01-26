Воробьева Полина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Полина Дмитриевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2017

Отец: Воробьев Дмитрий Александрович

Мать: Воробьева Светлана Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
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