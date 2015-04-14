Якупов Вакиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Вакиль

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 01.11.1938

Дата смерти

Около 14.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Зарипова Язиля

Мать ребёнка: Якупова Рамиля

Рождение ребёнка
1966

Сын: Якупов Фаниль

Мать ребёнка: Якупова Рамиля

Рождение ребёнка
20.04.1968

Дочь: Усманова Марзия

Мать ребёнка: Якупова Рамиля

Рождение ребёнка
16.05.1970

Дочь: Жукова Резида

Мать ребёнка: Якупова Рамиля

Россия
Смерть
Около 14.04.2015
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