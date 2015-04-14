Якупов Вакиль
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 01.11.1938
Дата смертиОколо 14.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Зарипова Язиля
Мать ребёнка: Якупова Рамиля
Рождение ребёнка
1966
Сын: Якупов Фаниль
Мать ребёнка: Якупова Рамиля
Рождение ребёнка
20.04.1968
Дочь: Усманова Марзия
Мать ребёнка: Якупова Рамиля
Рождение ребёнка
16.05.1970
Дочь: Жукова Резида
Мать ребёнка: Якупова Рамиля
Россия
Смерть
Около 14.04.2015