Судакова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богуславский Денис
Рождение ребёнка
16.11.2018
Дочь: Богуславская Полина
Отец ребёнка: Богуславский Денис
Рождение ребёнка
06.10.2024
Дочь: Богуславская Диана
Отец ребёнка: Богуславский Денис