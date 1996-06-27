Судакова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудакова Анна Александровна

Судакова Анна Александровна

avatar

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

27.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1997 г.р.

Дети

Добавил:

YV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богуславский Денис

Рождение ребёнка
16.11.2018

Дочь: Богуславская Полина

Отец ребёнка: Богуславский Денис

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.2024

Дочь: Богуславская Диана

Отец ребёнка: Богуславский Денис

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.