Петров Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения16.03.1902
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1974
Смерть
1978