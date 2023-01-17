Петров Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Федор Федорович

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Место рождения

Докторово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

16.03.1902

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Докторово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1978
Москва, город федерального значения Москва
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