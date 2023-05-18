Любимцева (-) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимцева (-) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Любимцев Иван Мефодьевич

Отец ребёнка: Любимцев Мефодий Алексеевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.05.1885 ст.

Дочь: - Феодосия Нефёдовна/Мефодьевна

Отец ребёнка: Любимцев Мефодий Алексеевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.10-11 (Рождение №-26ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимцев Мефодий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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