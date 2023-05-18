Любимцева (-) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: Любимцев Мефодий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1885 ст.
Дочь: - Феодосия Нефёдовна/Мефодьевна
Отец ребёнка: Любимцев Мефодий Алексеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.10-11 (Рождение №-26ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно