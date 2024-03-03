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Козлов Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Козлов Фёдор Дмитриевич

Мать: Козлова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Стефанида Иосиповна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Козлова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Козлова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Козлова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Козлов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козлов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна

Смерть
Неизвестно

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