Козлов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Козлова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Козлова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Козлова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Козлова Стефанида Иосиповна
Смерть
Неизвестно