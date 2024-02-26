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Шитой Василий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Мать: Шитой Алена Филиппова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Домна Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Ефимия Иванова (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шитой Василий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ефимия Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитой Ефимия Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1810
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
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