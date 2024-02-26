Шитой Василий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Домна Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Ефимия Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шитой Василий Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Ефимия Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810