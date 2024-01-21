Димов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1966
Дочь: Димова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна
Мирсаново, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.03.1976
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна
село Мирсаново Шилкинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно