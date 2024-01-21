Димов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1966

Дочь: Димова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна

Мирсаново, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.03.1976

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна

село Мирсаново Шилкинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Димова Валентина Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димова Валентина Арсентьевна

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