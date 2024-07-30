Загидуллин Гиният Газизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загидуллина Файза
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Акназарово, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан