Загидуллин Гиният Газизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллин Гиният Газизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загидуллина Файза

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Акназарово, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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