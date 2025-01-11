Бабкин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1939
Рождение ребёнка
28.10.1939
Мать ребёнка: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
13.01.1941
Дочь: Бабкина (Бабкина) Нина Павловна
Мать ребёнка: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна
Призыв на военную службу
?.06.1941
Гвардии сержант
Ранение
1942
Военная награда
12.06.1943
Название: Медаль «За боевые заслуги» | С памяти народа пропала информация, осталась только вот https://podvignaroda.ru/?#id=1506333398&tab=navDetailManCard
Военная награда
14.05.1945
Чехословакия (Подзамок-Порнице)
Название: Орден Красной звезды | Чехословакия (Подзамок-Порнице)
Смерть
1972