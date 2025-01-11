Бабкин Павел Алексеевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Павел Алексеевич

Бабкин Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бабкин Алексей Антонович

Мать: Бабкина (Ковешникова) Прасковья Ильинична

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Место жительства
Неизвестно
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Около 1939

Жена: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна

Рождение ребёнка
28.10.1939

Сын: Бабкин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна

Богословская, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1941

Дочь: Бабкина (Бабкина) Нина Павловна

Мать ребёнка: Бабкина (Деревнина) Анна Александровна

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
?.06.1941
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Гвардии сержант
Ранение
1942
Военная награда
12.06.1943
Название: Медаль «За боевые заслуги» | С памяти народа пропала информация, осталась только вот https://podvignaroda.ru/?#id=1506333398&tab=navDetailManCard
Военная награда
14.05.1945
Чехословакия (Подзамок-Порнице)
Название: Орден Красной звезды | Чехословакия (Подзамок-Порнице)
Смерть
1972
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.