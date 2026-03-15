Волкова Арина Ларионовна
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Супруги
Волков Назар Акимович1817 г.р.
Дети
Волков Лаврентий Назарович1833 г.р.
Волков Тарас Назарович1839 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Волков Лаврентий Назарович
Отец ребёнка: Волков Назар Акимович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Волков Назар Акимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Волков Назар Акимович
Смерть
Неизвестно