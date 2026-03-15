Волкова Арина Ларионовна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова Арина Ларионовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Супруги
Волков Назар Акимович1817 г.р.
Дети
Волков Лаврентий Назарович1833 г.р.
Волков Тарас Назарович1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Назар Акимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волков Лаврентий Назарович

Отец ребёнка: Волков Назар Акимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Волков Тарас Назарович

Отец ребёнка: Волков Назар Акимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Волков Матвей Назарович

Отец ребёнка: Волков Назар Акимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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