Дьяконов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Король-Оника Алиса Игоревна
п-ов Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
1991
Сын: Король-Оника Артур Витальевич
Мать ребёнка: Король-Оника Алиса Игоревна
Республика Крым, г. Симферополь