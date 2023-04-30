Дьяконов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Король-Оника Алиса Игоревна

п-ов Крым, г. Симферополь
Рождение ребёнка
1991

Сын: Король-Оника Артур Витальевич

Мать ребёнка: Король-Оника Алиса Игоревна

Республика Крым, г. Симферополь
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