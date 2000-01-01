Рублёв Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Рублёв Макар Никитич
Рождение ребёнка
17.11.1946
Рождение ребёнка
13.03.1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рублёв Пётр Иванович
Мать ребёнка: Рублёва Евдокия
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
26.11.1966
Смерть
Неизвестно