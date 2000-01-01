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Рублёв Иван Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Рублёв Макар Никитич

Мать: Рублёва Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
17.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия

Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рублёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия

Рождение ребёнка
26.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия

Смерть
Неизвестно
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