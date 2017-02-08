Важенина (Рясная) Мария Карповна
Место рожденияБелогорье, Украина, Запорожская обл.,Ореховский район,
Дата рождения06.02.1932
Дата смерти08.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Белогорье, Украина, Запорожская обл.,Ореховский район,
Рождение ребёнка
26.09.1961
Сын: Важенин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.02.2017