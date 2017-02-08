Важенина (Рясная) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенина (Рясная) Мария Карповна

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Место рождения

Белогорье, Украина, Запорожская обл.,Ореховский район,

Дата рождения

06.02.1932

Дата смерти

08.02.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорье, Украина, Запорожская обл.,Ореховский район,
Рождение ребёнка
26.09.1961

Сын: Важенин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Хохлово, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
08.02.2017
Хохлово, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
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